Ao segundo jogo, a campeã da Europa alcançou a primeira vitória na fase de qualificação para o Europeu do próximo nível. A seleção italiana cumpriu e bateu Malta, fora de portas, por 2-0.



Mateo Retegui, o estreante na convocatória de Mancini e que joga na Liga argentina, repetiu o que havia feito contra Inglaterra e marcou o 1-0 aos 15 minutos.



Volvidos 12 minutos, Mateo Passina fez o 2-0 e acabou com a história do encontro.



Com este triunfo, a «squadra azzurra» somou três pontos e chegou ao segundo lugar do grupo C, grupo que é liderado pela Inglaterra (seis pontos em dois jogos).