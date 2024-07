O trocadilho utilizado pela BBC na legenda que acompanhou o penálti defendido por Jan Oblak a Cristiano Ronaldo, no Portugal-Eslovénia dos oitavos de final do Euro 2024, na passada segunda-feira (1), levou a uma resposta por parte da televisão britânica, depois de recebidas algumas reclamações.

No lance em questão, que aconteceu no prolongamento, a BBC escreveu «Misstiano Penaldo» no grafismo, quando era feita em estúdio a análise ao jogo, antes do desempate por penáltis, que seria favorável a Portugal (3-0).

«Recebemos algumas reclamações sobre a legenda que acompanhou o penálti perdido por Cristiano Ronaldo durante a análise da partida», começou por referir a BBC, no resumo da reclamação dos seus espetadores,

A BBC justificou então, na sua resposta, que «a legenda foi simplesmente pretendida como um trocadilho», que tal já foi feito «muitas vezes antes, nos gráficos de análise do Match Of The Day» e que «não houve qualquer intenção de ofender Cristiano Ronaldo».

- LEIA MAIS: John Terry revolta-se para defender Ronaldo: «Que vergonha, BBC»

Na mesma nota, a BBC enumera três pontos para ilustrar que ao longo do programa se falou «favoravelmente sobre Ronaldo em várias ocasiões», num painel em que estava o português José Fonte, com Alan Shearer e Gary Lineker.

«Na verdade, ao longo do programa falámos favoravelmente sobre Ronaldo em várias ocasiões, incluindo:

1. Na preparação pré-jogo, quando José Fonte destacou a dedicação de Ronaldo ao treino, dizendo que é por isso que “ele é um dos melhores de todos os tempos";

2. No intervalo, Gary Lineker e Alan Shearer fizeram uma longa análise sobre o movimento de Ronaldo, elogiando-o como "absolutamente fantástico";

3. Após a disputa de penáltis, Gary Lineker e Alan Shearer fizeram referência à coragem e autoconfiança de Ronaldo para dar um passo à frente e marcar um penálti”», conclui a BBC.

O canal frisa ainda que «em nenhum momento os especialistas foram excessivamente críticos de Ronaldo e, no contexto geral do programa, o tom foi consistentemente respeitoso». «No entanto, reconhecemos que alguns espetadores ficaram insatisfeitos com o gráfico e o feedback foi repassado à equipa de produção para ajudar o seu trabalho futuro», conclui a BBC, na resposta pública às reclamações recebidas.