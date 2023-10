A Noruega goleou esta noite na deslocação ao terreno do Chipre, por 4-0, em jogo da sétima jornada do grupo A da qualificação para o Euro 2024.

Fredrik Aursnes, médio do Benfica, foi titular e esteve em destaque nos noruegueses, tal como o inevitável Erling Haaland.

Alexander Sorloth abriu o marcador aos 33 minutos, mas só na segunda parte o encontro ficou decidido: Haaland fez o 2-0 aos 65 minutos após uma assistência de Aursnes, e bisou aos 72m, servido por Nusa.

Já dentro dos últimos dez minutos, Aursnes fez o 4-0, com um remate simples já dentro da área, e fechou as contas.

No outro jogo do grupo, a Espanha sofreu para vencer na receção à Escócia, por 2-0.

Os escoceses, líderes do grupo, até marcaram primeiro, por Scott McTominay, mas o golo foi anulado por fora de jogo, isto aos 60 minutos.

Um quarto de hora depois, Jesús Navas ganhou espaço na direita, cruzou com conta, peso e medida para a cabeça de Morata e o avançado do Atlético de Madrid fez o 1-0. A quatro minutos dos 90, Oihan Sancet fixou o resultado final, após um passe de Joselu.

Face a estes resultados, a Escócia lidera o grupo A, com 15 pontos, mais três do que a Espanha, mas também mais um jogo. A Noruega está em terceiro, com dez pontos. A Geórgia tem quatro e o Chipre ainda não pontuou.