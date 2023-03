A França deu uma prova de força no arranque da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.



No Stade de France, os vice-campeões arrasaram os Países Baixos em 21 minutos (!) e depois, chegaram naturalmente à goleada (4-0). Os «bleus» já estavam a ganhar logo aos dois minutos graças à parceria entre Mbappé e Griezmann - pazes feitas em campo depois da desilusão do jogador do Atlético por ver o compatriota ser o escolhido para suceder a Lloris como capitão.



Ronald Koeman não poderia ter imaginado pior estreia no regresso à «Laranja Mecânica». Volvidos seis minutos, a França chegou aos 2-0: Griezmann, autor do 1-0, cruzou para a área e Upamecano, mais rápido que tudo e todos, encostou para o segundo da noite em Paris.



Faltava o golo do inevitável Kylian Mbappé. O novo capitão francês assinou o 3-0 aos 21 minutos numa saída rápida: Tchouameni fez um passe que rasgou a defesa neerlandesa, Kolo Muani simulou e deixou Mbappé na cara de Cillessen.

21 minutos e os Países Baixos tinham o jogo perdido - não esquecer as ausências de Botman, Gakpo, De Ligt, Veerman e Verbruggen devido a uma virose.



O jogo caiu de nível na segunda parte. Ainda assim, as melhores ocasiões pertenceram à França que chegou à goleada com mais um golo de Mbappé - 38.º pela equipa nacional gaulesa, ultrapassando Karim Benzema no quinto lugar.



A noite dos Países Baixos foi horrível e o último lance do jogo foi sintomático. Memphis Depay, de penálti, permitiu a defesa de Maignan, o sucessor de Lloris na baliza francesa.



No outro jogo deste grupo B, Vlachodimos foi titular na vitória da Grécia em Gribaltar. Basouras, Siopis e Bakasetas anotaram os golos helénicos.