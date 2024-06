A Polónia é a primeira seleção eliminada do Euro 2024. Este desfecho surge após o empate a zero entre França e Países Baixos.

Com este resultado, os polacos já não podem aspirar a mais do que o quarto lugar no Grupo D, mesmo que vencessem o derradeiro jogo, frente à seleção francesa.

França e Países Baixos têm quatro pontos cada, mais um do que a Áustria, que esta sexta-feira venceu a Polónia (3-1) e por isso mesmo tem vantagem num eventual confronto direto.