Em dia de aniversário, Bruno Fernandes desembrulhou a solução para o problema que a Eslováquia parecia querer criar a Portugal.

Em Bratislava, esta noite, Bruno.

Como Eusébio a 25 de abril de 1965, ante a Checoslováquia.

Em comum, uma bela jogada e um remate cruzado certeiro na agora capital eslovaca. Outrora, um a dar uma vitória fundamental rumo à primeira participação em Mundiais. Agora, outro a permitir um passo firme à seleção rumo ao Euro 2024.

Numa primeira parte em que o jogo estava difícil para Portugal, o médio do Manchester United fez o golo que decidiu o encontro, colocando a seleção nacional cada vez mais bem posicionada para a qualificação.

Mais ainda, estabelece um novo recorde para Portugal no início de fases de qualificação: é a primeira vez que a equipa lusa arranca com cinco vitórias.

Cinco vitórias que valem 15 pontos, 15 pontos com 15 golos marcados e nenhum sofrido.

Talvez a única má notícia da noite – entre uma exibição que também não foi de encher o olho – tenha sido o cartão amarelo a Cristiano Ronaldo, baixa para o jogo de segunda-feira ante o Luxemburgo.

Num jogo em que Roberto Martínez abdicou da habitual linha de três centrais para colocar quatro defesas e entre as novidades António Silva, João Palhinha e Vitinha no onze face à vitória de junho na Islândia, Portugal teve uma primeira parte difícil.

A Eslováquia, que almejava a liderança do grupo, entrou com atitude positiva. A pressionar alto e com muitos homens no meio-campo contrário, impediu Portugal de pensar muito com bola e até de tê-la muito tempo. Dificultou a tentativa de saída por Palhinha, que até começou por baixar para sair a três com Rúben Dias e António Silva, mas rapidamente se viu que essa seria uma solução difícil para Portugal, que mais tarde optaria por bolas longas por Diogo Costa – com pouco sucesso – ou por uma saída pelos centrais.

A boa agressividade dos eslovacos provocou alguns sustos a Portugal, com Polievka, Haraslín e Schranz a darem trabalho redobrado por várias vezes. O maior perigo surgiu ao minuto 42, num remate ao poste por Haraslín, mesmo antes do momento decisivo.

Já depois de ter tido a melhor ocasião de Portugal ao minuto 17, Bruno Fernandes investiu e festejou o seu 29.º aniversário com golo: arrancou pela direita, entrou na área e rematou cruzado para ganhar, desta vez, o duelo a Dúbravka. Portugal não foi melhor do que os eslovacos, mas conseguiu, aos poucos, ter mais posse e libertar-se da pressão adversária e foi mesmo para intervalo em vantagem.

Na segunda parte, Portugal conseguiu ir controlando o jogo. Não teve grandes ocasiões para dobrar a diferença e tranquilizar, como isso também levou à necessária atenção para não ter dissabores. Ao minuto 57, Schranz quase o provocava, mas o remate saiu ao lado. Na resposta, Ronaldo quase foi feliz, mas foi do possível 2-0 ao cartão amarelo por falta sobre Dúbravka que o tira do próximo jogo.

Já com Nélson Semedo, Pedro Neto e Otávio em campo (saíram Cancelo, Leão e Vitinha), Portugal foi mantendo o controlo do jogo e do resultado. Ronaldo bem tentou o golo, a Eslováquia bem tentou o empate, mas a rapidez nem sempre foi amiga da definição e os três pontos viajam para Portugal, numa noite com semelhanças históricas em Bratislava e um recorde para deixar a seleção cada vez mais próxima do objetivo.