Portugal começa este domingo o estágio de preparação para o Euro 2024.

Está agendado para hoje, ao final da tarde, a chegada dos jogadores à Cidade do Futebol, para iniciarem a concentração para a fase final do Europeu, embora ainda haja várias ausências de jogadores que chegam mais tarde.

Cristiano Ronaldo, Otávio e Ruben Neves, já se sabe, serão três dessas ausências, eles que só terminaram a temporada na Arábia Saudita na sexta-feira, com a final da Kings Cup.

Por outro lado, José Sá, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, João Neves, Pedro Neto e Diogo Jota estão a treinar na Cidade do Futebol desde terça-feira, ainda antes do início do estágio, e por isso estão seguros este domingo.

Recorde-se que Portugal tem já um jogo de preparação na terça-feira, frente à Finlândia, no Estádio de Alvalade, a partir das 19.34 horas, para o qual a Seleção Nacional entrará com apenas dois treinos realizados.

Depois disso, e antes de viajar para a Alemanha, a equipa de Roberto Martínez defronta ainda a Croácia, no sábado, dia 8 de junho, no Estádio do Jamor, e a Irlanda, na terça-feira, dia 11 de junho, em Aveiro.

Recorde quem são os nossos 26 para o Euro 2024:

Guarda-redes

Diogo Costa (FC Porto)

José Sá (Wolverhampton)

Rui Patrício (Roma)

Defesas

Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (Barcelona)

Rúben Dias (Manchester City)

António Silva (Benfica)

Pepe (FC Porto)

Gonçalo Inácio (Sporting)

Danilo Pereira (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Nélson Semedo (Wolverhampton)

Médios

João Palhinha (Fulham)

João Neves (Benfica)

Rúben Neves (Al-Hilal)

Bernardo Silva (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Otávio (Al Nassr)

Vitinha (PSG)

Avançados

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Gonçalo Ramos (PSG)

João Félix (Barcelona)

Rafael Leão (Milan)

Diogo Jota (Liverpool)

Francisco Conceição (FC Porto)

Pedro Neto (Wolverhampton)