Portugal já sabe quando, onde e com quem vai jogar na fase final do Campeonato da Europa do próximo ano, que vai ter lugar na Alemanha.



A seleção nacional vai estrear-se frente à Chéquia, dia 18 de junho, na Red Bull Arena, em Leipzig. Quatro dias mais tarde, a «equipa das Quinas» vai medir forças com a Turquia no Signal Iduna Park, em Dortmund.



O último jogo de Portugal na fase de grupos será contra o vencedor do Play-off C (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), na Veltins-Arena, estádio do Schalke 04, em Gelsenkirchen.



O Euro 2024 arranca a 14 de junho e acaba um mês depois, a 14 de julho.



A constituição de todos os grupos da fase final do Euro 2024