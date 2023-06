A França não sentiu dificuldades para vencer Gibraltar no Estádio Algarve (0-3), nesta sexta-feira, na 3.ª jornada do Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

Giroud (3m), Mbappé (45+3m g.p.) e Mouelhi (78m p.b.) marcaram os golos da seleção gaulesa frente a Gibraltar, que contou com Bernardo Lopes - jogador que nasceu em Portugal e que está no «Rochedo» desde 2016 - no eixo defensivo.

No Grupo C, Inglaterra teve igualmente uma noite tranquila, garantindo com naturalidade um triunfo na visita a Malta (0-4), com golos de Apap (9m p.b.), Trent Alexander-Arnold (28m), Harry Kane (31m g.p.) e Callum Wilson (83m g.p.).

RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA:

Grupo B:

Gibraltar-França, 0-3

Grécia-Rep. Irlanda, 2-1

Classificação: França (9 pontos), Grécia (6), Países Baixos (3), Rep. Irlanda (0) e Gibraltar (0)

Grupo C:

Malta-Inglaterra, 0-4

Macedónia do Norte-Ucrânia, 2-3

Classificação: Inglaterra (9 pontos), Ucrânia (3), Itália (3), Macedónia do Norte (3) e Malta (0)

Grupo D

Letónia-Turquia, 2-3

País de Gales-Arménia, 2-4

Classificação: Turquia (6 pontos), Croácia (4), País de Gales (4), Arménia (3) e Letónia (0-0)

Grupo H

Finândia-Eslovénia, 2-0

Dinamarca-Irlanda do Norte, 1-0

São Marino-Cazaquistão, 0-3

Classificação: Finlândia (6 pontos), Eslovénia (6), Cazaquistão (6), Dinamarca (4) e Irlanda do Norte (4)

Grupo I:

Andorra-Suíça, 1-2

Bielorrússia-Israel, 1-2

Kosovo-Roménia, 0-0

Classificação: Suíça (9 pontos), Roménia (7), Israel (4), Kosovo (3) e Andorra (1)