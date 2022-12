A Federação Portuguesa de Futebol revelou, nesta quarta-feira, os estádios que vão receber os jogos da Seleção Nacional na fase de apuramento para o Euro 2024.

Tudo começa no Estádio José Alvalade, frente ao Liechtenstein, e acaba no mesmo palco, frente à Islândia.

Pelo meio o Estádio da Luz recebe o jogo com a Bósnia, o encontro com o Luxemburgo será disputado no Algarve, e o Estádio do Dragão acolhe o Portugal-Eslováquia.

Confira os locais e datas de todos os encontros:

23/03/2023, 19:45 – Portugal vs Liechtenstein – Estádio José Alvalade

17/06/2023, 19:45 – Portugal vs Bósnia-Herzegovina - Estádio do SL Benfica

11/09/2023, 19:45 – Portugal vs Luxemburgo – Estádio Algarve

13/10/2023, 19:45 – Portugal vs Eslováquia - Estádio do Dragão

19/11/2023, 19:45 – Portugal vs Islândia – Estádio José Alvalade