Depois de um nulo contra o Luxemburgo, a Eslováquia alcançou a primeira vitória no grupo J da fase de apuramento para o Euro 2024 frente à Bósnia-Herzegovina (2-0).



Em Bratislava, a seleção da casa resolveu a partida na primeira metade. Logo aos 13 minutos, Robert Mak fez o 1-0 depois de um passe para Lobotka e mais tarde, aos 40, Haraslin fez o 2-0 final.



Os bósnios ainda ameçaram o 2-1 na segunda parte por Demirovic, mas o resultado não sofreu alterações até final.



Recorde-se que durante a tarde deste domingo a Islândia goleou o Liechtenstein por 7-0 (!).



A Eslováquia isolou-se assim no segundo lugar com quatro pontos, mais um que a Bósnia-Herzegovina, terceira colocada. Portugal é líder com seis pontos fruto de duas vitórias em dois jogos.