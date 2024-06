Os bilhetes para o jogo de Portugal nos oitavos de final do Euro serão postos à venda já nesta quinta-feira, dia 27 de junho, a partir das 9 horas (hora portuguesa).

A venda será destinada em exclusivo a membros registados no Portugal+ e será feita através de um convite enviado por email pela UEFA dirigido aos adeptos que compraram bilhetes em dezembro e foram pelo menos a um jogo da Seleção no Euro (dando entrada no estádio com o email de compra).

De acordo com a informação divulgada pela FPF, a venda respeitará os seguintes critérios:

1. A partir das 9:00 do dia 27 de junho: adeptos que foram aos três jogos da fase de grupos.

2. A partir das 13:00 do dia 27 de junho: adeptos que foram a dois jogos da fase de grupos.

3. A partir das 17:00 do dia 27 de junho: adeptos que foram a um jogo da fase de grupos.

4. No dia 28 de junho, se ainda existirem bilhetes disponíveis, serão enviados códigos de compra para os membros registados do Portugal+, por ordem de antiguidade, e que não cumpriam os critérios anteriores, até os bilhetes esgotarem.

Serão excluídos destes convites os adeptos que transferiram todos os seus bilhetes para outros contactos, bem como os casos identificados como tendo transferido pelo menos um bilhete para adeptos das seleções adversárias.



Além dos bilhetes distribuídos às seleções finalistas do Euro 2024, a UEFA vendeu, em outubro de 2023, ingressos ao público em geral, pelo que os interessados deverão consultar a bilheteira da UEFA, uma vez que pode surgir venda de bilhetes de última hora.

Portugal defrontará Hungria ou Eslovénia nos oitavos de final, que têm lugar em Frankfurt, a 1 de julho.