João Félix classificou com «mentira» as notícias que davam conta da sua tristeza por não ser primeira opção de Roberto Martínez na fase final do Euro 2024. O jogador do Atlético Madrid, cedido ao Barcelona, está convicto que a melhor fase da sua carreira ainda está para chegar.

«Vi essa notícia. Eu não vejo, mas chegou ao meu irmão e ele mandou-me. Claramente que é mentira, senão não estava aqui. É só mais uma falta de respeito para com o meu nome, também com o nome do mister e também da seleção em geral», começou por esclarecer.

A verdade é que João Félix chegou a Marienfeld como um dos potenciais titulares e ainda não somou um minuto na competição. A pergunta do que está a faltar era incontornável, mas a resposta foi mais difícil.

«Sinceramente é difícil responder, tento fazer sempre o meu melhor, como tenho dito ao longo dos anos, trabalho sempre para estar ao melhor nível e ajudar a equipa. Eventualmente, em algumas situações, as coisas não têm corrido bem, mas nunca me vão ver baixar os braços e, seguramente, ainda me vão ver triunfar, tal como sempre pensaram desde o início, desde que apareci no Benfica. Os melhores momentos ainda vão chegar», destacou ainda.

O avançado explicou que «poucas coisas» o deixam chateado a não ser «mentiras e coisas inventadas». «Sinto-me a cada dia mais preparado para todo o tipo de coisas que se dizem e se escrevem. Grande parte das vezes não correspondem à verdade e colocam em causa o meu profissionalismo e paixão pelo jogo. Poucas coisas me deixam chateado. Deixa-me chateado inventarem que discuti com o mister. É ridículo. Fico chateado e triste porque ao longo da minha carreira vamos apanhar pessoas que querem o nosso bem e muitas mais que querem o nosso mal. Infelizmente na vida há muitas pessoas assim, pessoas que eu não gosto e desprezo», sublinhou.