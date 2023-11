João Mário, outro dos jogadores que se estrearam pela seleção AA, em declarações na flash interview da SportTV3, após a vitória frente ao Liechtenstein, na penúltima jornada do grupo J de apuramento para o Euro 2024:



«Confesso que não estava à espera [de ser convocado]. Quando me ligaram, foi um sentimento de enorme felicidade. Foi um sonho de pequeno tornado realizado. Fico muito feliz pela estreia. Resta-me continuar a trabalhar para merecer mais oportunidades do mister.



Fui muito bem recebido por todos. É fácil jogar numa equipa de tão grande qualidade. Integrei-me bem e temos de trabalhar para continuar a praticar bom futebol e conseguir os três pontos no próximo jogo.»



[Esta chamada pode permitir-lhe atingir voos mais altos?]: «Não vou falar de clubes. Estou focado na seleção, vou fazer o meu trabalho e depois volto a pensar no clube.»