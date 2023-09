Marko Grujić faz parte dos convocados da seleção sérvia para os jogos contra Hungria e Lituânia, da fase de apuramento para o Euro 2024.



O jogador do FC Porto voltou a merecer a confiança do selecionador Dragan Stojkovic e faz parte da lista de 26 jogadores que foram chamados. Além do médio, há vários jogadores na convocatória que passaram por Portugal: Zivkovic, Radonjic, Djuricic, Matic, Luka Jovic, Gudelj, Babic e Uros Racic.



Líder do grupo G, com os mesmos sete pontos da Hungria, a Sérvia tenta uma inédita presença num Campeonato da Europa desde a sua independência. Nesta janela FIFA vai defrontar a seleção magiar, dia 7, em Belgrado, e joga em Kaunas, três dias mais tarde.