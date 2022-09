Depois de ter sido impedida de disputar o apuramento para o Mundial 2022 devido à invasão à Ucrânia, a Rússia não vai disputar a qualificação para o Euro 2024. A revelação foi feita pelo presidente da Federação Ucraniana de futebol através das redes sociais.



«Tal como solicitado, a Fedração Russa não vai estar presente no dia 9 de outubro Frankfurt, na Alemanha [ndr: data e local do sorteio da fase de qualificação para o Euro 2024]. Pelo menos até 2024, a Rússia não vai poder participar em competições internacionais de futebol. O Euro 2024 vai realizar-se sem o país agressor», escreveu Andrii Pavelko.



Recorde-se que além da UEFA e da FIFA terem impedido a seleção russa de jogar o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar, também os clubes russos foram proibidos de jogar a Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.



O Euro 2024 vai jogar-se na Alemanha entre 14 de junho a 14 de julho.