As 55 federações-membro da UEFA vão receber, durante os próximos quatro anos, 935 milhões de euros resultantes das receitas de bilheteira do Euro 2024, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Além deste valor, vão ser distribuídos mais 331 milhões de euros em prémios monetários, sendo que há ainda mais 240 milhões de euros destinados a clubes que cederam jogadores às seleções participantes no Euro 2024, disputado na Alemanha

A redistribuição do valor recorde de 935 milhões de euros pelas 55 federações, entre elas a Federação Portuguesa de Futebol, vai ser feita através do programa ‘HatTrick’.

O programa, criado pela UEFA em 2004, destina-se à redistribuição de receitas dos Europeus de futebol pelas federações, para que estas invistam na construção de infraestruturas (desde estádios a centros de treino), desenvolvimento de jogadores, ou noutros projetos e iniciativas, desde a responsabilidade social, combate à manipulação de resultados, licenciamento de clubes, arbitragem e futebol de formação e no género feminino.

Na Alemanha, um total de 190 clubes amadores e 21 associações regionais receberam sete milhões de euros de ajuda financeira para projetos de sustentabilidade através do fundo climático Euro 2024, depois da competição.

No relatório publicado esta terça-feira, a UEFA refere ainda que o Euro 2024 foi acompanhado nos estádios por 2,7 milhões de espectadores, teve uma audiência acumulada em direto de 5,2 mil milhões e 4,5 mil milhões de visualizações nas redes sociais.

«A UEFA estava determinada a tornar a sustentabilidade central na organização do Euro 2024. Os sistemas de transportes públicos gratuitos e com descontos ajudaram 81 por cento dos espetadores a utilizar meios de transporte ecológicos para chegar aos estádios, cada um deles comprometido com os princípios da economia circular: reutilização, reduzir, reciclar e aproveitar os resíduos», refere também a UEFA, destacando os 32 milhões de euros investidos na implementação da estratégia ambiental, social e de governação (ESG) da prova, incluindo a contratação de uma equipa de 500 voluntários e gestores de sustentabilidade em cada uma das dez sedes da competição.