Sem muita complicação, Portugal venceu esta terça-feira o Azerbaijão e está mais próximo de garantir a qualificação para o Europeu 2025 feminino. Numa noite alegre para os portugueses, o espetáculo foi oferecido pela dupla Silva.

Dizia-se que Portugal já tinha o play-off no bolso. Francisco Neto fez sete alterações, mas não deixou a equipa entrar a passo de caracol. A resposta foi rápida e o objetivo era claro: passar com tranquilidade e serenidade.

Brilharete de Diana e Dolores Silva

Depois de triunfarem na primeira mão (4-1), as Navegadoras receberam o coletivo azeri em Vizela. Com mais de cinco mil espectadores nas bancadas conseguiram dar espetáculo e, sem suar muito, seguir para a última ronda do play-off frente à Chéquia.

Com uma entrada tranquila, as comandadas de Francisco Neto chegaram cedo ao golo, logo aos 15 minutos. O primeiro canto da partida foi batido por Dolores Silva e a bola encontrou Diana Silva livre no coração da área. Sem adversários por perto, a avançada lusa cabeceou para o fundo das redes.

CONFIRA O FILME DO JOGO

E o jogo continuou e Portugal não parou. O 2-0 voltou a surgir dos pés de Diana Silva , que na primeira parte estava endiabrada e teve a oportunidade de fazer mais uns quantos. O minuto era o 26 quando Fátima Pinto encontrou a colega na profundidade. Passe incrível e a bola voou por vários metros. Na frente, a defesa azeri calculou mal e deixou Diana Silva de frente para a guardião, fazendo um chapéu para a tirar da frente e de seguida um remate para o fundo das redes.

O Azerbaijão deu-se por derrotado e não mostrou qualquer intenção de vencer nos primeiros 45 minutos. Portugal teve quase 60 por cento de posse de bola, cinco remates à baliza e 13 tentativas de golo. A seleção azeri não conseguiu chegar uma única vez à baliza de Patrícia Morais.

Azerbaijão continua estático e Portugal aproveita

Na segunda parte o ímpeto português manteve-se. Perto dos 50 minutos, Ana Borges combinou com Diana Silva na área, mas o chapéu da primeira não saiu da melhor forma. Sarifova agarrou a bola e afastou o perigo. O que parecia ser uma jogada controlada acabou por se tornar num penálti. O jogo já tinha seguido, as próprias jogadoras de Portugal não tinham feito qualquer queixa, mas o VAR chamou a árbitra neerlandesa. Depois de ver as imagens percebeu que Ahmadova tinha tocado com o esférico na ponta da mão.

Penálti! E só podia ser a capitã a bater - Dolores Silva. Remate com o pé direito para o lado esquerdo, a bola para um lado e a guarda-redes para o outro. 3-0 em Vizela e a festa aumentava.

O dia da seleção azeri não podia correr pior. A árbitra voltou a ir ao VAR, outra vez com alguns momentos de atraso, e mostrou cartão vermelho a Bozdag, que tinha entrado há pouco mais de 25 minutos em jogo. A número 20 pisou o calcanhar de Diana Silva e acabou por ir tomar banho mais cedo.

Portugal ainda teve algumas oportunidades de aumentar a vantagem, porém o poste foi negando essa possibilidade. No entanto, Fátima Pinto quis mostrar toda a qualidade que tem no pé esquerdo. Aos 86 minutos recebeu a bola e fora de área rematou com força, com o esférico a parar apenas no momento em que beijou as redes.

De referir que o Azerbaijão terminou o jogo sem qualquer remate à baliza de Patrícia Morais.

Portugal, tal como fez a Chéquia à Bielorrússa, terminou a primeira ronda do play-off com uma vitória por 8-1 no agregado. As duas seleções encontram-se agora para disputar um lugar no Europeu feminino.