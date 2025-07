A seleção feminina de futebol inglesa está habilitada a defender o título do campeonato da Europa da modalidade, após ter eliminado a Suécia no desempate por grandes penalidades. Ao fim de 120 minutos, havia um empate a duas bolas.

No tempo regulamentar, as suecas adiantaram-se por Asllani, logo aos dois minutos, e depois por Blackstenius, aos 25.

No entanto, a Inglaterra respondeu na seguna parte com golos de Lucy Bronze, de cabeça aos 79m, e da substituta Michelle Agyemang, aos 81m. Os dois golos surgiram de cruzamentos de Chloe Kelly.

No Estádio Letzigrund, em Zurique, os remates da marca de 11 metros transformaram-se num 'festival' de bolas falhadas e outras defendidas pelas guarda-redes. Falk teve quatro paradas para as suecas e Hampton duas para as inglesas, mas imperou a campeã em título.

As campeãs em título evitaram uma saída prematura e vão agora bater-se com a Itália, que eliminou a Noruega (2-1) na quarta-feira, por um lugar na final, na próxima terça-feira em Genebra.

Na sexta-feira, a campeã do mundo Espanha defronta a Suíça, com o quadro das semifinalistas a ficar completo no sábado, com o embate entre França e Alemanha.