Alexia Putellas, jogadora espanhola, após o jogo Espanha-Portugal (5-0), da primeira jornada do Grupo B do Europeu 2025 feminino de futebol:

«Sabíamos que é sempre importante entrar a ganhar, trabalhámos para ter uma entrada forte e marcar logo. Isso ajudou-nos a encarar o jogo e a seguir com o plano. Estou orgulhosa do que fizemos.»

«Saímos todas muito contentes daqui pelo resultado, estamos a desfrutar, mas amanhã [sexta-feira] é recuperar e depois pensar na Bélgica. A realidade é que só ganhámos o primeiro jogo».

Montse Tomé, treinadora de Espanha, após o jogo Espanha-Portugal (5-0), da primeira jornada do Grupo B do Europeu 2025 feminino de futebol:

«Queria começar por dar as minhas condolências pela morte do Diogo Jota e ao André [Silva]. Os meus sentimentos aos seus familiares e à Federação Portuguesa de Futebol pelo falecimento destas duas pessoas.»

«É bom começar um torneio assim, com este resultado. Foi uma primeira parte com estas boas combinações, a conseguir com que Portugal baixasse as linhas e a conseguir atacar como queríamos. Fizemos um grande trabalho e estamos muito contentes.»

«Aitana Bonmatí estava autorizada pelos médicos, esteve uns dias doente, mas recuperou rápido e tem uma boa genética. Os médicos disseram que podia jogar alguns minutos. Tinha a autorização e a tranquilidade para a poder colocar em campo. Disse-me que queria mais minutos e já está a pensar no segundo jogo. Gosto de futebolistas com esta mentalidade».