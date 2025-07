Acabou o sonho das navegadoras na Suíça depois de uma derrota diante da Bélgica (1-2) que começou a ganhar forma demasiado cedo, logo aos três minutos de jogo. Portugal subiu ao relvado com as esperanças assentes no empate arrancado frente à Itália, ainda conseguiu empatar o jogo, já perto do final, mas acabou mesmo por perder no tempo de compensação.

CONFIRA O FILME DO JOGO

Com apenas um ponto somado, dois golos marcados e oito consentidos, Portugal despede-se deste Europeu no último lugar do Grupo B, numa seleção que já fez história, mas que, agora, parece estar em final de ciclo, com apenas um triunfo nos dez jogos que realizou em 2025.

Era um dia em que a seleção de Francisco Neto estava obrigada a superar-se, tinha de marcar muitos golos à Bélgica e esperar que a Espanha, o outro jogo do mesmo grupo, batesse a Itália, de preferência, também com muitos golos. Saiu quase tudo ao contrário.

Francisco Neto procurou aproveitar o embalo moral que o empate diante da Itália proporcionou, promovendo apenas uma alteração na equipa, com Catarina Amado a render a castigada Ana Borges, mas faltou equilíbrio e cabeça às navegadoras que entraram no jogo com a bussola descompensada.

A verdade é que Portugal entrou muito mal no jogo, com um bloco subido, mas com um conjunto muito desequilibrado, permitindo à Bélgica marcar na primeira oportunidade, logo aos três minutos de jogo. Uma bola longa a sair do guarda-redes, com Janssens a destacar-se sobre a direita, nas costas de Catarina Amado e a cruzar para Wullaert abrir o marcador.

As contas já eram complicadas e mais complicadas ficaram, até porque, logo a seguir, a Itália também marcou à Espanha. Estava tudo a sair ao contrário, mas a verdade é que Portugal nem conseguia assumir o controlo do jogo diante das belgas que, antes do jogo começar, já estavam eliminadas. Uma falta dura de Diana Gomes sobre Bom ditou o primeiro amarelo do jogo, mas também uma paragem no jogo que acabou por ser benéfica por Portugal.

A internacional belga esteve a receber assistência e teve mesmo de sair de maca, permitindo às portuguesas serenar as ideias para depois voltar ao jogo de outra forma. Portugal assumiu finalmente as rédeas do jogo, cresceu a olhos vistos e criou oportunidades suficientes para empatar o jogo até ao intervalo, com destaque para um remate de Joana Marchão, mas também para uma tentativa de chapéu de Ana Capeta.

Telma Encarnação ainda permitiu sonhar

Francisco Neto não esperou mais e, logo no arranque da segunda parte, lançou Lúcia Alves e Andreia Jacinto, à procura de um equilíbrio mais favorável a Portugal. A Espanha, entretanto, acabou por dar a volta ao resultado diante da Itália, no que podia ser mais um estímulo para Portugal, mas as navegadoras apanharam mais um valente susto quando as belgas saíram a festejar um segundo golo, marcado por Toloba, que acabaria por ser anulado, por indicação do VAR, por uma falta sobre Andreia Jacinto no início da jogada.

O selecionador português foi mexendo na equipa com as sucessivas entradas de Jéssica Silva, Telma Encarnação e Dolores Silva, mas os minutos corriam e Portugal continuava a perder quando precisava de vencer. O jogo ficou mais aberto, Toloba ainda cabeceou à trave, enquanto Fátima Pinto também cabeceou a rasar o travessão. As esperanças começavam a desvanecer-se quando, a três minutos dos noventa, Telma Encarnação, na sequência de um espetacular passe de Kika Nazareth, rompeu a defesa belga e atirou a contar. Estava feito o empate.

A diferença de golos não permitia ainda sonhar com uma eventual qualificação, mas Portugal podia despedir-se com uma vitória e ainda foi à procura de mais um golo nos seis minutos de compensação, mas foram as belgas que acabaram a festejar e com dose dupla. Tysiak marcou primeiro, na sequência de um canto, mas o golo viria a ser anulado por fora de jogo, mas, logo a seguir, Janice Cayman voltou a marcar, numa recarga e desta vez foi a contar.

A Espanha ainda marcou mais um golo à Itália (3-1), mas nesta altura essas contas já não interessavam às portuguesas que precisavam, em primeiro lugar, de ganhar. Portugal despede-se, assim, do Europeu, com apenas um ponto, oito golos sofridos e no último lugar do Grupo B.