O selecionador de andebol da Dinamarca, Nikolaj Jacobsen, manifestou o desejo de ver Portugal, «uma das melhores equipas do mundo», seguir as pisadas dos nórdicos rumo à Ronda Principal do Europeu 2026.

O técnico dinamarquês, que comanda a seleção tetracampeã do mundo desde 2017, anteviu o derradeiro encontro do Grupo B da fase preliminar contra Portugal, que ainda não conseguiu assegurar um lugar na ronda principal, ao contrário dos nórdicos.

«Espero que Portugal avance para a main round connosco. Para mim, é umas das melhores equipas no Mundo, conseguem jogar um grande andebol», começou por dizer Jacobsen, ao ser questionado pelos jornalistas portugueses.

Na terça-feira, a anfitriã Dinamarca e Portugal enfrentam-se pelas 19h30, na Jyske Bank Boxen, situada na cidade dinamarquesa de Herning, onde o técnico prevê um confronto entre as duas melhores equipa do mundo «a jogar um andebol rápido».

«Penso que vai ser um jogo rápido. Portugal joga um andebol rápido, nós também queremos jogar um andebol rápido e, talvez, sejam as duas melhores equipas no mundo a jogar um andebol rápido. Eu espero muita rapidez amanhã [terça-feira]», anteviu.

O surpreendente empate de Portugal diante da Macedónia do Norte (29-29), no domingo, foi comentado pelo selecionador, que alertou para a qualidade das equipas nas fases finais de Europeus, que a Dinamarca conquistou em duas ocasiões, a última em 2012.

«Portugal mostrou no último torneio [Mundial2025] um grande andebol, foram quartos classificados. Claro que esperava [a vitória] contra a Macedónia do Norte, mas é o andebol e há muito boas equipas na Europa. Se não tu jogas o teu melhor jogo, perdes um ponto», sustentou.

A já qualificada Dinamarca lidera o Grupo B, com quatro pontos, seguida de Portugal, segundo, com três, da Macedónia do Norte, terceira, com um, e da Roménia, última, sem pontos e já sem hipóteses de rumar à próxima fase.

A fase final da 17.ª edição do Campeonato da Europa de andebol decorre na Dinamarca (Herning), na Noruega (Oslo) e na Suécia (Kristianstad e Malmö) até 1 de fevereiro.