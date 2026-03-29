O avançado Youssef Chermiti diz que a seleção sub-21 portuguesa tem tido consistência e paciência no Grupo B da fase de qualificação para o Europeu 2027.

A 'equipa das quinas' apresenta o melhor ataque e a melhor defesa entre todos os grupos de apuramento, com 25 golos marcados e nenhum sofrido, mas, nos que marcou, 21 deles foram apontados na segunda parte e apenas quatro na primeira.

«O mais importante é ter consistência e paciência. O jogo tem 90 minutos e não é importante se marcamos na primeira ou na segunda parte. Desde que ganhemos, isso é o que importa», sublinhou o ponta de lança, em declarações aos jornalistas.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Luís Freire contou no treino com os 23 jogadores convocados, sem quaisquer mazelas físicas, tendo todo o grupo à disposição para receber a Escócia, a contar para a sétima jornada da qualificação.

«O grupo todo espera um jogo bem conseguido da nossa parte. Nós temos vindo a mostrar a nossa qualidade ao longo da qualificação e temos alguma possibilidade de sair com os três pontos. É uma Escócia que vem com tudo, mas nós estaremos prontos», afiançou o futebolista, que atua no campeonato escocês, pelo Rangers.

Por esse motivo, Chermiti já encarou alguns dos jogadores adversários, apesar de admitir não os conhecer a fundo, e realçou a necessidade de Portugal continuar a ter humildade, mesmo sendo o líder do Grupo B, com estatísticas muito positivas.

«Temos de ser humildes. Por mais que estejamos na frente, não poderemos achar que o jogo ou o adversário vão ser fáceis. A equipa técnica tem-nos dito que temos de dar sempre o máximo e mostrar que somos Portugal», vincou Youssef Chermiti.

Portugal e Escócia enfrentam-se na terça-feira, pelas 19h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo da sétima jornada do Grupo B da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2027, a realizar na Albânia e Sérvia.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo B, com 16 pontos, perseguida por República Checa e Escócia (mais um jogo), ambas com 11, enquanto Bulgária contabiliza 10, Azerbaijão cinco e Gibraltar (mais um jogo) é último colocado, ainda sem pontos.