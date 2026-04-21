O Aston Villa anunciou, esta terça-feira, que vai ampliar o seu estádio - o Villa Park - durante a próxima temporada, antes de receber jogos da fase final do Euro 2028.

As obras têm como objetivo aumentar a capacidade do estádio para 50 mil espectadores. Contudo, a remodelação obrigará a uma redução parcial de lugares, isto porque uma parte do Villa Park ficará fechada durante a temporada 2026/27, diminuindo a lotação para cerca de 37 mil espectadores.

No comunicado, o emblema inglês salienta que a obra demorará, apenas, uma temporada até ficar concluída.

«Ao concluir as obras numa única época, o clube limitará a interrupção a uma única campanha, em vez de a prolongar por duas temporadas», pode ler-se num comunicado emitido pelo Aston Villa.

A fase final do Campeonato Europeu de 2028, recorde-se, vai ser organizada pela Inglaterra, República da Irlanda, Escócia e País de Gales. O Villa Park vai receber quatro jogos, sendo que um deles é relativo aos oitavos de final.