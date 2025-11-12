A UEFA anunciou, esta quarta-feira, que a final do Campeonato da Europa de 2028 se irá disputar em Wembley.

O calendário de todos os 51 jogos já é conhecido, sendo que o encontro de abertura terá lugar em Cardiff, no País de Gales. Ao todo, são nove os estádios que acolhem todos os jogos: Dublin Arena (Dublin), Estádio Nacional do País de Gales (País de Gales), Hampden Park (Glasgow), St James' Park (Newcastle), Manchester City Stadium (Manchester), Everton Stadium (Liverpool), Villa Park (Birmingham), Tottenham Stadium (Londres) e Wembley (Londres).

Ao todo estarão disponíveis mais de três milhões de bilhetes para os adeptos, sendo que todos as seleções anfitriãs jogam os respetivos encontros da fase de grupos nos próprios países. Cada cidade anfitriã deste Europeu vai receber pelo menos dois grupos diferentes.

Destaque ainda para os três horários dos jogos na fase de grupos: 14h, 17h e 20h (horas de Lisboa). O sorteio das eliminatórias decorre em Belfast, a 6 de dezembro do próximo ano.

Recorde-se que o Euro 2028 decorre entre os dias 9 de junho e 9 de julho, nos países do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) e na Irlanda.