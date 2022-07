No centro da defesa da seleção da Áustria mora Carina Wenninger, pilar na equipa comandada por Irene Fuhrmann no Europeu feminino em Inglaterra.

Wenninger, de 31 anos, é uma das seis totalistas da Áustria até ao momento na prova, tendo ajudado a sua seleção ao apuramento para os quartos de final, no Grupo A.

Falamos de uma verdadeira lenda do Bayern Munique, clube no qual está desde 2007 e no qual venceu três campeonatos e uma Taça da Alemanha e que tem várias curiosidades de destacar na sua vida.

Wenninger nasceu e cresceu em Thal, perto da cidade de Graz, exatamente a mesma vila que viu nascer Arnold Schwarzenegger. Em adolescente, jogou contra o Áustria Viena, onde então atuava David Alaba, atual jogador do Real Madrid, do qual se tornou amigo.

A central austríaca já admitiu, de resto, ser «viciada» em sair para tomar café (sobretudo italiano) e é uma das poucas futebolistas do seu país que tem mais de 100 internacionalizações pela seleção principal. Um elemento que dá tranquilidade à equipa e que promete ser visto pelo menos mais uma vez em ação nos quartos de final da prova, contra a Alemanha, na próxima quinta-feira (20h00).

Este texto foi baseado no perfil de Carina Wenninger, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção austríaca, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.