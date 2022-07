A futebolista neerlandesa Jackie Groenen, uma das figuras da seleção dos Países Baixos, testou positivo à covid-19 e é baixa certa para o jogo da segunda jornada do grupo C do Europeu feminino contra Portugal.

«Infelizmente, Jackie Groenen testou positivo à covid-19 e vai ficar em isolamento nos próximos dias», informou a seleção neerlandesa feminina, em nota oficial através da rede social Twitter, indicando que a atleta voltará ao grupo assim que esteja livre de queixas e tenha um teste negativo. Para já, é certo que falha o duelo ante a seleção lusa, mas pode assim voltar para o encontro contra a Suíça, da terceira jornada.

Groenen, atual jogadora do Manchester United e internacional por 88 vezes pelos Países Baixos (nove golos) foi titular no sábado ante a Suécia, tendo alinhado nos 90 minutos, no empate a uma bola no duelo da primeira jornada.

O Países Baixos-Portugal joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira.