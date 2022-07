Com apenas cinco minutos jogados neste Campeonato da Europa Feminino, Nikita Parris não é das mais influentes dentro de campo, mas é importantíssima fora dele.

Bom controlo de bola, capacidade de drible, visão de jogo, mudança de ritmo, verticalidade e ética no trabalho. Tudo isso são características da avançado que, para além disso, ainda se destaca a pregar partidas.

Uma jogadora que tem a mente tão rápida quanto os pés, e que no Mundial de 2019 colocou sal no chá do selecionador, Phil Neville.

Cresceu na zona de Liverpool, e aos 11 anos de idade formou a sua própria equipa feminina.

Formada em desporto, jogou no Everton e no Manchester City antes de passar dois anos com o Lyon, sendo que na última época fez 19 golos em 28 jogos.

Nikita cresceu a idolatrar Thierry e Julie Fleeting, antiga estrela da equipa feminina do Arsenal, pelo que a mudança para os «gunners», em 2021, foi vista como uma inevitabilidade do destino.

Este domingo, haverá nova oportunidade para ver Parris em ação, com a final diante da Alemanha, a partir das 17h00.

Este texto foi baseado no perfil de Nikita Parris, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção inglesa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.