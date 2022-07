A futebolista finlandesa Essi Sainio voltou a jogar, na sexta-feira, num Europeu feminino, 13 anos depois de ter participado em 2009, ao entrar para o início da segunda parte na derrota da Finlândia ante a Espanha, na primeira jornada do grupo B, na sexta-feira.

Um regresso aos palcos do Europeu para a médio ofensiva de 35 anos que foi também como mais uma vitória num percurso marcado por vários problemas na sua vida, que fazem de Sainio uma mulher inspiradora.

A atual jogadora do HJK da Finlândia, que já passou pelo Turbine Potsdam e pelo Friburgo na Alemanha e pelo AIK na Suécia, lutou contra a depressão e a anorexia para voltar de novo ao topo.

Os problemas estavam lá há alguns anos, mas ela foi finalmente hospitalizada em 2012, quando pesava apenas 38 quilos, tendo falado ao Helsingin Sanomat sobre esse processo. «A minha esperança é que as pessoas não leiam esta história apenas por ser a Essi Sainio, que passou por isto, mas que leiam porque pode acontecer a qualquer um. Se isto levar apenas uma pessoa a pensar se ele ou ela está bem e se ele ou ela está a fazer as escolhas certas na vida, ainda bem. Nesse caso fico satisfeita.»

Uma campeã dentro e fora de campo que vai procurar ajudar a Finlândia a somar os primeiros pontos na prova, na terça-feira, frente à Dinamarca (17h00).

Este texto foi baseado no perfil de Essi Sainio, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção finlandesa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.