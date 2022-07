As internacionais suecas Hanna Glas e Emma Kullberg vão falhar o jogo dos quartos de final do Campeonato da Europa, com a Bélgica, na sexta-feira, depois de testarem positivo à covid-19.

Para além de Glas, que alinhou de inicio na goleada a Portugal (5-0), e Kullberg, que não saiu do banco de suplentes, também o psicólogo da equipa testou positivo, informou esta quarta-feira a Federação sueca de futebol.

«As três pessoas serão mantidas à distância da equipa e sob vigilância permanente, com a possibilidade de reintegrarem a equipa o mais rapidamente possível», especificou a Federação.

A Suécia, segunda do ranking mundial da FIFA e vice-campeã olímpica, é uma das seleções candidatas a vencer a competição, tendo terminado em primeiro lugar o Grupo C, com os mesmos pontos dos Países Baixos, e à frente da Suíça e Portugal, que já foram eliminados.