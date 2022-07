Sari van Veenendaal é baixa confirmada na seleção dos Países Baixos que está a disputar o Europeu feminino de futebol.

A guarda-redes e capitã da equipa neerlandesa sofreu uma lesão no ombro no primeiro encontro, ante a Suíça, e está fora da prova. Jacinta Weimar, jogadora do Feyenoord, foi chamada para o seu lugar.

Refira-se que o próximo jogo dos Países Baixos é precisamente frente a Portugal, a contar para o grupo C.