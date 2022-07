É uma das grandes craques da seleção suíça que esteve ao serviço da Suíça no Europeu de futebol feminino que se realiza em Inglaterra, e é fácil perceber porquê.

Ana-Maria Crnogorcevic tem 31 anos e faz parte da, muito provavelmente, melhor equipa do mundo, o Barcelona. Pelos culés já venceu uma Liga das Campeões, mas antes já havia subido ao topo do futebol europeu, ao serviço do Eintracht Frankfurt.

Pela Suíça, por exemplo, é a recordista de golos da seleção – já festejou 67 vezes – e está prestes a tornar-se na mais internacional de sempre, pois está a apenas dois jogos do registo de Lara Dickenmann.

Todo este currículo impressiona, mas a verdade é que Crnogorcevic, com origens croatas, continua com «rédea curta» no Barça.

Porquê?

Porque a avançada é apaixonada por motos, como aliás já o demonstrou nas redes sociais, mas o contrato que a liga aos blaugrana impede-a de andar a duas rodas.

Este texto foi baseado no perfil de Ana-Maria Crnogorcevic, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção da Suíça, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.