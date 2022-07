A Dinamarca venceu esta tarde a Finlândia, por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo B do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Em Milton Keynes, as dinamarquesas chegaram ao primeiro triunfo na prova graças a um golo de Pernille Harder, aos 72 minutos.

Um derrota – a segunda – que deixa a equipa finlandesa sem qualquer hipótese de se apurar para a próxima ronda.

Assim, no grupo B, lideram a Alemanha, com os mesmos três pontos do que a Espanha. Com um jogo a mais, a Dinamarca também soma três pontos, enquanto a Finlândia ainda não pontuou.