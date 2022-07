Depois da Inglaterra, está encontrada a outra finalista do Campeonato da Europa de futebol feminino: a Alemanha. Esta noite, em Milton Keynes, a Mannschaft deixou para trás a França, com um triunfo por 2-1.

Alexandra Popp e Svenja Huth foram as grandes figuras do dia.

Aos 40 minutos, a seleção alemã adiantou-se no marcador com um golo construído pela dupla: Huth fez a assistência e Popp, de primeira e em esforço, bateu a guarda-redes adversária.

De resto, a avançada do Wolfsburgo fez história, ao tornar-se na primeira jogadora a marcar em cinco jogos consecutivos num Euro.

Ainda no primeiro tempo, um autogolo de Merle Frohms deixou tudo novamente empatado, mas à entrada para os últimos 15 minutos, Popp e Huth voltaram a «cozinhar» o golo, da mesma forma: a primeira marcou, a segunda assistiu.

A Alemanha, maior vencedora da história do torneio, marcou assim encontro com a Inglaterra para o próximo domingo: no Estádio de Wembley, a tarefa não será fácil, já que jogará perante a equipa da casa.