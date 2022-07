Ruben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, os três internacionais portugueses do Manchester City, estão no Leigh Sports Village, ali bem perto de Manchester, a assistir ao jogo da seleção feminina na fase final do Europeu, frente aos Países Baixos.

Os três internacionais portugueses, em plena pré-temporada, aproveitaram uma pausa para irem assistir ao jogo da seleção feminina que, nesta altura, perde por 2-0.