Espanha e Alemanha entraram no Europeu feminino a golear.

Apesar de ter perdido a estrela Alexia Putellas a poucos dias da estreia, devido a lesão, a Espanha venceu a Finlândia de forma confortável, por 4-1, em Milton Keynes

A equipa espanhola posou para a fotografia com uma camisola de Putellas, antes do apito inicial, e a jogadora do Barcelona deu um forte apoio às colegas a partir da primeira fila da bancada.

A Finlândia até marcou logo no primeiro minuto, por Sallstrom, mas Espanha respondeu com golos de Irene Paredes (26m), Aitana Bonmatí (41m), Lucía García (75m) e Mariona Caldentey (penálti aos 90+5).

No outro jogo do Grupo B, disputado em Brentford (Londres), a Alemanha venceu a Dinamarca por 4-0.

Lina Magull (21m), Lea Schuller (57m), Lena Lattwein (78m) e Alexandra Popp (86m) marcaram os golos da equipa germânica.

A Dinamarca ainda acabou o jogo reduzida a dez jogadoras, já que Kathrine Muller Kuhl viu o segundo cartão amarelo em período de compensação.