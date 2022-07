A Espanha perdeu por 2-0 contra a Alemanha, numa partida do grupo B e complicou as contas para a passagem à ronda seguinte.



As germânicas tiveram uma entrada de sonho e aos três minutos já venciam por 1-0 graças a um golo de Buhl. Ainda antes do intervalo, Popp fez o 2-0 e deixou «La Roja» em dificuldades - órfã da sua melhor jogadora Alexia Putellas.



Com vitória a Alemanha chegou aos seis pontos e é líder isolada do grupo, estando já apurada para a fase seguinte. Por sua vez, Espanha e Dinamarca vão discutir entre si o segundo posto - ambas têm três pontos - enquanto a Finlândia está eliminada.