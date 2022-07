A França esteve muito perto de fazer o pleno na fase de grupos do Campeonato da Europa. No entanto, um penálti de Dagny Brynjarsdottir, já para lá do centésimo minuto de jogo, evitou o terceiro triunfo em três jogos das gauleses.



De resto, a seleção francesa esteve a ganhar desde o primeiro minuto graças a um golo de Malard. A França criou várias ocasiões para ampliar o marcador e teve dois golos anulados pelo VAR. Não marcou e acabou por sofrer já nos descontos.



Apesar do empate, as gaulesas superaram o grupo D no primeiro lugar e garantiram um lugar nos quartos de final à frente da Bélgica. As belgas derrotaram a Itália por 1-0 com um golo de Tinne De Caigny nos primeiros minutos da segunda metade.



A «squadra azzurra» e a Islândia estão, por isso, eliminadas do Europeu. Por sua vez, a França vai defrontar os Países Baixos enquanto a Islândia vai jogar contra a Suécia.