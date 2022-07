A Inglaterra é a primeira seleção apurada para as meias-finais do Campeonato da Europa. A seleção anfitriã derrotou a Espanha por 2-1, após prolongamento.



Os golos surgiram, de resto, todos no segundo tempo. «La Roja» marcou primeiro por intermédio de Esther Rodríguez aos 54 minutos. Com a eliminação a pairar sobre Brighton, Ella Toone saltou do banco para empatar o encontro a seis minutos do final do tempo regulamentar.



No prolongamento a Inglaterra consumou a reviravolta no marcador com um pontapé fortíssimo de fora da área de Stanway, aos 96 minutos. A Espanha tentou até final levar a discussão da eliminatória para as grandes penalidades, mas não conseguiu estragar a festa inglesa.