Svenja Huth deu o nó com a namorada no início do verão, mas está a ter uma lua de mel diferente, já que está ao serviço da seleção alemã no Europeu feminino.

E, até ver, o tempo não tem sido mal empregue.

A Alemanha garantiu esta noite a presença na final do torneio, frente à Inglaterra, e fê-lo com duas assistências da jogadora do Wolfsburgo.

Aos 31 anos, Huth continua com a mesma fome de vencer de sempre. Mesmo apesar de já ter festejado muito ao longo da carreira.

É que a avançada já ganhou quase tudo o que uma futebolista alemã pode ganhar: a Liga dos Campeões, o Campeonato da Europa, os Jogos Olímpicos, a Bundesliga e a Taça da Alemanha.

Huth faz parte de uma geração de futebolistas diferente da maioria das suas companheiras. Quando ela se estreou na Bundesliga, em 2007, muitas das outras jogadoras ainda estavam na escola. Mas, como um vinho tinto, ela está cada vez melhor com a idade e, claro, ainda tem o Campeonato do Mundo para vencer. Venha de lá 2023.

Para já, 2022 ainda pode ter um Euro (mais um) para oferecer, no final de uma época que tem sido boa: Huth venceu a dobradinha com o Wolfsburgo e anunciou que se tinha casado com a namorada mesmo antes do estágio de preparação para o Europeu.

Este texto foi baseado no perfil de Svenja Huth, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção alemã, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.