A Dinamarca mantém viva esperança de chegar aos quartos de final do Europeu. E bem pode agradecer a Pernille Harder.



A estrela do Chelsea e melhor marcadora de todos os tempos da seleção dinamarquesa - entre homens e mulheres - continua a engrandecer a sua lenda. Esta terça-feira, a futebolista de 29 anos marcou o golo que permitiu às dinamarquesas derrotar a Finlândia e partilhar o segundo lugar do grupo B com a Espanha.



Foi mais um dia no escritório para Pernille Harder. A capitã da Dinamarca já ganhou tantos prémios individuais que os que não estão expostos em casa dos pais, estão debaixo da sua cama em Londres. De resto, não faltam títulos individuais nem coletivos: ganhou a Liga todas as Ligas desde 2016.



Mas Harder é mais do a personalidade em campo, do que os golos e os prémios. É uma craque de causas. Faz parte do movimento de caridade Common Goal e é também várias vezes destaque pelas ações de campanha em prol dos direitos LGBTQ+.



Este texto foi baseado no perfil de Pernille Harder, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção dinamarquesa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.