Inspira-se em Bruno Fernandes e em pequena, fingia ser Cristiano Ronaldo no jardim de casa. Falamos de Ella Toone, a figura da passagem da Inglaterra às meias-finais do Campeonato da Europa.



A eliminação da seleção anfitriã pairava sobre Brighton. A culpa? De uma seleção espanhola que é boa de bola. Até que Sarina Wiegman introduziu em campo a jogadora do Manchester United.



Vinte minutos depois de ter entrado, Ella Toone surgiu oportuna na área a rematar para o fundo da baliza espanhola após uma assistência de Russo. O resto já é história. A seleção dos Três Leões conseguiu a reviravolta no prolongamento e seguiu em frente.



Toone gosta tanto de marcar golos quanto marcá-los. Assim joga esta adepta dos «red devils» que chegou a passar pelo rival City antes de chegar a Old Trafford. Em abril deste ano, tornou-se na primeira jogadora a chegar aos 100 jogos pelo clube do coração que apenas formou equipa feminina em 2018.

Este texto foi baseado no perfil de Ella Toone, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção inglesa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.