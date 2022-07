Tem 26 anos, é uma das titulares da seleção francesa no Europeu e, apesar da sua popularidade nas redes sociais, esse é um fator que não lhe retira foco e concentração na profissão. Tanto que já toma uma atitude firme quando lhe fazem perguntas.

«Se alguém vem entrevistar-me sem fazer perguntas sobre futebol, já não respondo, não me interessa», afirmou, ao So Foot, a lateral-esquerdo que em 2021/22 jogou no Paris Saint-Germain, clube ao qual chegou há um ano, oriunda do Lyon.

Para se perceber a popularidade de Karchaoui, é preciso dizer que a franco-marroquina, natural de Provença, é de longe a futebolista gaulesa com mais seguidores no Instagram. Antes do Europeu, tinha ultrapassado os 500 mil. Mas, nesta altura, vai já em mais de 600 mil.

Desde a estreia na seleção, em 2016, a sua exposição pública levou-a a acordos comerciais com várias marcas, como a Louis Vuitton ou a Pandora. Mas isso não lhe retirou o foco no futebol.

Até ao momento, no Europeu feminino, que tem a França como uma das semifinalistas, Karchaoui foi titular em três dos quatro jogos. Fez 88 minutos na goleada de abertura à Itália (5-1), jogou os 90 na vitória ante a Bélgica (2-1) e, já com o apuramento para os quartos de final selado, entrou para os últimos 27 minutos no empate com a Islândia (1-1). Nos quartos de final, fez os 120 minutos no triunfo ante os Países Baixos, por 1-0. Se é «influencer» fora de campo, também influencia o jogo da França dentro dele e com o objetivo imediato, na quarta-feira, de ajudar a equipa a superar a Alemanha, no segundo jogo da meia-final (20h00). O primeiro é esta noite, entre Inglaterra e Suécia.

Este texto foi baseado no perfil de Sakina Karchaoui, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção da França, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.