Inglaterra vai receber a edição 2022 do Campeonato da Europa de futebol feminino, e o Maisfutebol preparou uma página dedicada à competição, com conteúdos especiais.

O nosso jornal foi convidado, uma vez mais, para fazer parte de uma rede internacional de troca de conteúdos, liderada pelo conceituado jornal inglês The Guardian.

Essa cooperação permite-nos apresentar um guia de cada uma das 16 seleções participantes: a análise global, o perfil do/a selecionador/a, a figura, a revelação em potência, o onze provável, a referência histórica, o histórico em Europeus e o objetivo realista.

Mas a nossa perspetiva do Europeu Feminino vai do geral ao particular: apresentamos o perfil de cada uma das 368 jogadoras que estão inscritas na prova. Cada plantel tem o seu dossier, ordenado de acordo com o número das camisolas.

Na página criada especialmente para o Europeu Feminino apresentamos também o calendário da prova e as classificações.

Ao longo da prova vamos continuar a partilhar conteúdos especiais, produzidos pela rede europeia de media, e a acompanhar a atualidade das equipas, nomeadamente da seleção portuguesa, que participa pela segunda vez no torneio. Os jogos da equipa de Francisco Neto vão ter acompanhamento AO MINUTO.

O Europeu Femino está no Maisfutebol. Venha daí.