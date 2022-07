Inglaterra e Alemanha disputam, este domingo, a partir das 17 horas, a final do Europeu feminino de futebol de 2022.

O jogo, que tem arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul, realiza-se no estádio Wembley, em Inglaterra.

A Inglaterra procura o seu primeiro título na prova à 13.ª edição, enquanto a Alemanha, recordista de títulos, busca o seu nono título na história, após as conquistas de 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 e 2013.

Além das alemãs, a Noruega venceu a prova por duas vezes (1987, 1993), a Suécia por uma vez (1984) e os Países Baixos uma vez: as neerlandesas são precisamente as atuais detentoras do título (2017).

