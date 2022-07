A internacional portuguesa Joana Marchão garantiu que, dado o desempenho no Europeu feminino, a seleção nacional pode bater-se de frente com a Suécia, a melhor classificada europeia no ranking da FIFA.

Apesar da derrota com os Países Baixos (3-2), equipa campeã europeia em título, as jogadoras portuguesas deram uma boa resposta.

«Acho que foi um jogo extremamente competente da nossa parte. Claro que temos coisas que temos de melhorar. O próximo jogo vai ser ainda mais exigente. Já provámos que estamos aqui para jogar olhos nos olhos com todas as seleções», assinalou.

«Todos os jogos são oportunidade para crescermos e ao longo dos anos temos vindo a jogar contra as melhores seleções da Europa e do mundo e é isso que nos faz crescer», acrescentou.

A defesa do Sporting, de 25 anos, falou esta quinta-feira aos jornalistas, no final do treino, nas instalações do Manchester City. Marchão, que alinhou diante da Suíça e dos Países Baixos, admite «algum cansaço após dois jogos exigentes», mas sublinha que «tem sido uma experiência única» estar no Europeu.

Catarina Amado também salientou que a atual classificação no grupo C «deixa tudo em aberto», pelo que o objetivo é «trabalhar para trazer melhor resultado possível e garantir o apuramento».

A atleta não esconde o orgulho de estar nesta seleção, na qual só entrou no ano passado.

«Estou a jogar contra as melhores seleções numa competição que é das melhores e é nestes palcos que eu quero andar a nível pessoal», disse, prometendo «continuar a trabalhar para ter oportunidades».

A defesa do Benfica reconheceu que o ambiente no grupo «é muito bom» e até ficou reforçado pelas palavras de encorajamento dos internacionais Bernardo Silva e João Cancelo, que se encontravam a treinar na academia dos citizens.

Os dois jogadores, de resto, já tinham assistido ao jogo contra os Países Baixos, tal como o colega Rúben Dias, tendo cumprimentado as jogadores e equipa técnica, além de tirarem fotografias.

Portugal defronta a Suécia no domingo às 17h00 no estádio Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra.

A seleção orientada por Francisco Neto soma um ponto ao fim de duas jornadas, tal como a Suíça. Suecas e neerlandesas lideram o grupo com quatro pontos cada, mas Portugal ainda mantém vivas as aspirações de avançar para os quartos de final. Para isso, precisa de vencer a Suécia e esperar um resultado favorável no Suíça-Países Baixos.