Leah Williamson tem 25 anos, uma carreira no futebol ligada ao Arsenal e é a capitã da seleção de Inglaterra no Europeu feminino. Crescida no seio de uma família de fanáticos do Arsenal, Leah integrou desde cedo o centro de excelência dos «gunners»: tinha nove anos.

Na caminhada de Inglaterra até à final do Europeu, Leah, que também pode jogar no meio-campo, alinhou no centro da defesa e é até ao momento, em cinco jogos, uma das duas totalistas de Inglaterra no Europeu, a par da guarda-redes Mary Earps, que também jogou os 480 minutos.

De resto, a escolha para capitã da seleção tornou-se natural quando os problemas físicos de Steph Houghton obrigaram a uma nova opção. A selecionadora, Sarina Wiegman, pegou nas capacidades de liderança de Williamson para galvanizar a seleção inglesa. Além disso, o treinador do Arsenal, Jonas Eidevall, chegou mesmo a dizer que construía as equipas à volta de Williamson, pela sua qualidade com a bola nos pés, capacidade atlética e versatilidade posicional.

Para lá do futebol, Williamson tem outras curiosidades. Nunca se afastou dos campos de futebol, embora tenha ensaiado uma carreira alternativa no atletismo, sendo uma excelente atleta de cross country. Fora do desporto, muito do tempo livre que tem é utilizado para estudar contabilidade, área na qual pretende trabalhar quando acabar o percurso no futebol.

Para já, Williamson faz apenas contas ao Europeu feminino e à final que a Inglaterra disputa no domingo ante a Alemanha, a partir das 17 horas, em Wembley.

Este texto foi baseado no perfil de Leah Williamson, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção inglesa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.