Nasceu já no novo século e em tempos disse que gostava de falar mais idiomas. Porém, para já, Lena Lattwein concilia o futebol com a matemática empresarial.

A médio de 22 anos da seleção alemã, que representa o Wolfsburgo, tem como trunfo a versatilidade. Costuma jogar no centro do terreno, mas também pode jogar como médio ofensivo e até a central.

Além dessa versatilidade, Lena, que participou nos quatro jogos da Alemanha na caminhada até às meias-finais do Euro feminino, precisa de algo mais no futebol. De equilíbrio, sobretudo a nível mental. Daí os estudos fora dos relvados, na Universidade de Mannheim.

«Preciso disso para o meu equilíbrio no futebol, algo para a minha cabeça», afirmou, à revista da Bundesliga feminina.

Outra curiosidade é ter como prato favorito bife de alcatra.

No jogo de abertura da Alemanha no Euro, Lena precisou apenas de 17 minutos para marcar. Entrou aos 61 minutos ante a Dinamarca e marcou aos 78. Depois, fez 45 minutos ante a Espanha, os 90 ante a Finlândia e 26 nos quartos de final, ante a Áustria.

Na quarta-feira, as germânicas jogam ante a França por uma vaga nas meias-finais (20h00).

Este texto foi baseado no perfil de Lena Lattwein, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção da Alemanha, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.