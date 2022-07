A defesa Linda Sembrant garantiu o apuramento da Suécia para as meias-finais do Europeu feminino ao marcar o golo da vitória diante da Bélgica (1-0), já no período de descontos.

Na sequência de um pontapé de canto, gerou-se um lance de insistência das suecas na pequena área e a jogadora das Juventus bateu a guardiã belga.

Nas meias-finais, as campeãs em 1984, que na fase de grupos golearam Portugal (5-0), vão defrontar a anfitriã Inglaterra.