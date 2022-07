A futebolista do Chelsea, Magdalena Eriksson, é uma das figuras da seleção da Suécia, presente no Europeu feminino de futebol 2022, em Inglaterra. Na primeira jornada, a defesa de 28 anos cumpriu os 90 minutos no empate ante os Países Baixos (1-1) no grupo C, o mesmo de Portugal e Suíça.

Falamos de uma atleta que pode jogar tanto a central como a lateral-esquerdo e que é capitã do Chelsea, clube pelo qual já venceu vários títulos. Integrou também o onze do ano 2021 da FIFA.

Crescida em Estocolmo, capital da Suécia, onde jogou pelo Enskede IK, Eriksson vê no futebol «a coisa mais divertida» que conhece e isso foi claro desde cedo.

Na sua vida, tem uma curiosidade, com um nome português do futebol à mistura. Quando cresceu, a sueca deu a um dos seus dois porquinhos-da-índia o nome de Luís Figo. Ao outro, chamou de Zinedine Zidane, ex-futebolista francês. Teve também um cão chamado Freddie, como o internacional sueco Fredrik Ljungberg.

No Mundial de 2019, a fotografia captada com a sua companheira e também futebolista, a internacional dinamarquesa Pernille Harder, tornou-se viral ao ponto de a conta da sueca na rede social Instagram ter arrecadado mais 20 mil novos seguidores. «Sabia que éramos famosas, mas nunca percebi o impacto que podíamos ter até ao momento em que aquela fotografia foi tirada», referiu, ao The Guardian.

Na quarta-feira, é expectável ver de novo Eriksson em ação, no Suécia-Suíça marcado para as 17 horas.

Este texto foi baseado no perfil de Magdalena Eriksson, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção sueca, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.